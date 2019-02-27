Путин дал ряд поручений в сфере модернизации системы здравоохранения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений в сфере модернизации системы здравоохранения. Как сообщает пресс-служба Кремля, эти поручения даны в рамках реализации послания главы государства Федеральному собранию.

В частности, кабмину и властям регионов поручено внедрить механизмы мотивации персонала медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, к повышению качества их работы в рамках новой модели "Бережливая поликлиника". К 2021 году на работу по этой новой модели должны быть переведены все детские поликлиники.

До конца 2021 года кабмину и регионам предстоит полностью обеспечить информационное взаимодействие между медицинскими, аптечными организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, медицинскими работниками и пациентами в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Должна быть внедрена практика оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. При этом президент поручил предусмотреть расширение круга получателей такой помощи и федеральное софинансирование соответствующих расходов региональных бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с 2020 года.

Путин также поручил упростить процедуру прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставить гражданам возможность дистанционной записи на медицинские обследования. При этом обследования на выявление онкологических заболеваний должны быть включены в перечень обследований, проводимых в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.

Еще одно поручение касается обеспечения контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе.

Кроме того, Путин поручил завершить к 2021 году благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив в них надлежащие условия для обучения и пребывания детей. При этом особое внимание должно быть уделено соблюдению требований по воздушно-тепловому режиму, к водоснабжению и канализации.