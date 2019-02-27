Забайкальская железная дорога за год на 74% снизила сброс загрязненных сточных вод

ЧИТА, 27 февраля. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в 2018 году почти на 74% сократила сброс загрязненных сточных вод, сообщила в среду журналистам пресс-служба ЗабЖД.

"Забайкальская железная дорога в 2018 году на 73,7% сократила сбросы загрязненных сточных вод без очистки", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЗабЖД, снижения удалось добиться благодаря установке фильтров на оборудование.

В 2018 году на ЗабЖД также на 5% снизились выбросы вредных веществ в атмосферу. Для этого предприятия магистрали приобрели 36 промышленных воздухоочистителей. Кроме того, сотрудники железной дороги в прошлом году высадили в Забайкальском крае и Амурской области 61 тыс. деревьев и кустарников.

Протяженность ЗабЖД превышает 2,2 тыс. км. Магистраль проходит по территории Забайкальского края и Амурской области.