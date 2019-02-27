Участников проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" обозначат на Google Maps

ВЛАДИМИР, 27 февраля. /ТАСС/. Лучшие объекты регионов - участников проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" обозначат специальным логотипом на Google Maps. Обозначение поможет путешественникам сориентироваться среди заведений, предлагающих блюда местной кухни, сообщила в среду журналистам координатор проекта Екатерина Шаповалова.

Ранее Ассоциация культурно-гастрономического туризма направила письмо в Минэкономразвития с просьбой включить гастрономический туризм в список приоритетных направлений для увеличения внутреннего и въездного туристических потоков, отметив, что 80% туристов выстраивают маршруты с учетом календарей гастрономических событий и кулинарных особенностей страны.

"В новом сезоне вы сможете найти лучшие объекты регионов - участников проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России" на Google картах. Путешественники, которые хотят купить или попробовать местные продукты и блюда региональной кухни, аутентичные или современные, посетить производства, двери которых открыты для туристов, увезти с собой съедобные сувениры, смогут быстро найти то, что ищут", - сообщила она.

Участники проекта - рестораны, фермы, производства и магазины, будут отмечены пометкой "Гастрономическая карта России" и фотоматериалами с фирменным стилем проекта. Параллельно с созданием гастрономического навигатора на Google картах в течение 2019 года будет запущена общефедеральная система добровольной сертификации проекта "Гастрономическая карта России", что позволит не только гарантировать соответствие продуктов и услуг участников проекта самым высоким стандартам, но и обеспечить стабильность этого процесса.

Федеральный проект Ростуризма "Гастрономическая карта России" (организатор - АНО по развитию национального туризма "АгроЭкоТуризм") был презентован в 2017 году. Межотраслевые направления деятельности проекта реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства иностранных дел РФ. Проект реализуется в 18 регионах России.