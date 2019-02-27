Первый чемпионат WorldSkills для людей старше 50 лет пройдет по пяти номинациям в Удмуртии

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первый региональный чемпионат WorldSkills для людей старше 50 лет пройдет в Удмуртии по пяти компетенциям, сообщила в среду журналистам первый замминистра соцполитики и труда республики Ольга Лубнина.

"Навыки мудрых" <…> впервые проводится в этом году, я думаю, что мероприятие будет раскрученное, и на будущий год у нас будет больше желающих принимать участие и показать свое мастерство и творчество. <…> Всего пять компетенций по пять представителей в каждом - это "Поварское дело", "Предпринимательство", "Дошкольное образование", "Хлебопечение" и "Кирпичная кладка", - сказала она.

По словам Лубниной, все победители получат сертификаты о повышении квалификации, поскольку перед соревнованиями прошли специальное обучение по новым методикам и на современном оборудовании, отвечающем мировым стандартам. Замминистра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина отметила, что участники соревнований также могут стать наставниками для молодых профессионалов и в республиканской системе среднего профессионального образования в рамках производственной практики.

Смягченные условия

Соревнования среди людей старше 50 лет проходят в Удмуртии 27-28 февраля на нескольких площадках в Ижевске и Сарапуле. Руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Екатерина Емелянова рассказала журналистам, что "Навыки мудрых" отличаются смягченными условиями. "Если у основной ветки соревнований у нас конкурсанты работают три дня по восемь часов, то в данных соревнованиях по "Навыкам мудрых" конкурсанты работают всего лишь один день восемь часов на площадке, то есть, задания упрощенные", - пояснила она.

В среду профессионалы старше 50 лет соревнуются в поварском деле и предпринимательстве на базе Ижевского торгово-промышленного техникума. В компетенции "Предпринимательство" они должны представить бизнес-план, рекламный плакат своего бизнеса, видеоролик о себе и своей бизнес-идее. В поварском конкурсе испытания включают в себя приготовление холодных закусок, горячих блюд из рыбы с двумя видами гарниров, десертов из заварного теста.

Руководитель техникума Татьяна Жаворонкова сообщила журналистам, что в их образовательном учреждении проект по обучению людей старше 50 лет работает с 2014 года. "Одна из слушателей повышения квалификации пришла учиться в наше учебное заведение, потому что здесь учился ее сын, и она полностью поменяла специфику своей деятельности - она приобрела профессию повар-кондитер и открыла свое дело", - сказала она, добавив, что подобные конкурсы дают пожилым людям возможность привлечь к себе внимание и кардинально поменять свою жизнь, изменив профессию.

В рамках первого регионального чемпионата WorldSkills для конкурсантов старше 50 лет в Удмуртии состоятся мастер- классы, ярмарка вакансий, будет работать дискуссионный клуб и так далее. Основной региональный чемпионат для молодых профессионалов WorldSkills пройдет в Удмуртии в четвертый раз со 2 по 5 марта.