Крупнейшие торговые сети ФРГ помогут покупателям сортировать мусор

БЕРЛИН, 27 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Крупнейшие торговые сети ФРГ решили помочь покупателям в утилизации упаковочного материала. Они придумали специальную маркировку для пакетов, одноразовых стаканчиков и так далее, благодаря которой потребители точно будут знать, в какой из мусорных баков отправить ставшую ненужной упаковку или пластиковую тарелку. Новая маркировка, как сообщили местные СМИ, будет наноситься с начала весны.

На каждом пункте сбора бытовых отходов в Германии установлены как минимум три контейнера: желтый для пластика, синий для картона и бумаги, черный для пищевых отходов. Но нередко жители страны оказываются перед сложным выбором, в какой из этих баков отправить мусор. Как, к примеру, поступить с пластиковым стаканчиком от йогурта, имеющим внешнюю упаковку из бумаги? В 50 случаях из 100, как свидетельствует статистика, сталкивающийся с такой дилеммой потребитель, делает неправильный выбор. В частности, баки для бумаги на 50% оказываются заполненными отходами, требующими отдельной переработки.

Теперь, как надеются инициаторы маркировки упаковки, эта проблема во многом будет решена. Маркировка будет состоять из небольшого рисунка и лаконичной текстовой информации. К примеру, на пакете от молока с пластиковой крышкой будет две надписи: "Бумага, синий бак", "Крышка, желтый бак". О готовности участвовать в проекте уже заявили торговая сеть Edeka и крупнейший дискаунтер Aldi.

Германия, по разным данным, производит около 410 млн - 412 млн тонн мусора в год - в среднем по 500 кг на каждого ее жителя. 80% этих отходов идут на переработку или используется для производства электроэнергии. Остальное отправляется на свалки.