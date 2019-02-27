В Петербурге предложили ввести господдержку допобучения для лиц предпенсионного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Петербурга предложили ввести государственную поддержку профессиональной переподготовки для жителей предпенсионного возраста. Соответствующий законопроект, предусматривающий наделение правительства города полномочиями по разработке и реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности таких граждан, парламентарии поддержали в первом чтении в ходе заседания в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Мы предлагаем создать в Санкт-Петербурге целую систему государственной поддержки профессиональной переподготовки и переквалификации для жителей предпенсионного возраста", - сказал один из авторов документа член фракции "Единая Россия" в городском Заксобрании Денис Четырбок, уточнив, что речь идет о тех, кто в течение ближайших пяти лет готовится выйти на пенсию.

В числе мероприятий, которые в обязательном порядке должны будут поддерживаться органами исполнительной власти города, депутат назвал курсы повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста, организацию мониторинга высвобождения работников для борьбы с недобросовестными работодателями, а также формирование перечня наиболее востребованных профессий на рынке Петербурга для организации обучения по самым популярным направлениям.

Кроме того, на заседании в среду депутаты приняли в окончательном чтении закон, обязывающий работодателей резервировать рабочие места для молодежи, многодетных родителей, воспитывающих детей-инвалидов, людей предпенсионного возраста и ряда других категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы. После его вступления в силу компании, где трудоустроено более 100 сотрудников, должны будут выделять не менее двух рабочих мест для людей, относящихся к этим категориям.

Предполагается, что предложенные изменения в законодательстве дополнят уже действующие в Петербурге меры поддержки для людей предпенсионного возраста. Так, в рамках региональной составляющей нацпроекта "Демография" городской комитет по труду и занятости населения в течение ближайших шести лет организует переобучение по востребованным специальностям для 10 тыс. человек, которые собираются в скором времени выйти на пенсию. Ежегодно по этой программе, которая реализуется по принципу софинансирования из городского и федерального бюджетов, будут обучаться около 1,8 тыс. петербуржцев.