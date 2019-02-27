RT: в Росстате назвали основную причину смерти женщин в стране

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новообразования являются основной причиной смерти женщин трудоспособного возраста в России. В 2017 году от них умерли 19,6 тыс. женщин, сообщает RT со ссылкой на Росстат.

"По этой причине [новообразований] в 2017 году умерли 19,6 тыс. женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет). В этот класс заболеваний входят злокачественные и доброкачественные образования органов и тканей. От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тыс. женщин. На третьем месте - внешние причины (15,8 тыс.). К ним, в частности, относятся несчастные случаи, нападения и ДТП", - пишет издание.

Далее в списке основных причин смерти идут болезни органов пищеварения (9,2 тыс.), инфекционные и паразитарные заболевания (8,1 тыс.). Из-за болезней органов дыхания умерли более 2,5 тыс. женщин. Всего в 2017 году умерли 82,6 тыс. женщин трудоспособного возраста.

Основной причиной смерти мужчин в России являются болезни системы кровообращения. Из-за этого в 2017 году умерли 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).