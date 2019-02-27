Депутаты Адыгеи предложили начислять дополнительные баллы поступающим в вузы юнармейцам

МАЙКОП, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета (Хасэ) Адыгеи предложили предоставить российским вузам право начислять поступающим баллы за участие в деятельности юнармейского, военно-патриотического, поискового отряда или клуба. Соответствующее обращение они приняли на заседании Госсовета республики в среду и направили министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета.

"Инициатором обращения стал Герой России, депутат парламента республики Эдуард Цеев. Депутаты считают справедливым, если наряду со сдачей норм ГТО, волонтерской деятельностью вузы могли бы учитывать деятельность абитуриентов в различных формированиях военно- патриотической направленности. Обращение направлено министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову", - сказали в пресс-службе.

Депутаты считают, что такое решение станет дополнительным стимулом для привлечения большего числа молодежи к участию в деятельности организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

В Адыгее сформированы 36 юнармейских отрядов, 10 военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, объединяющих порядка 2 тыс. школьников и молодых людей.