Совфед одобрил закон об оказании паллиативной помощи в России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ, который в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в стране.

"Предлагается внести в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" изменения, предусматривающие возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, в настоящее время в базе данных Минздрава РФ значатся порядка 300 тыс. паллиативных пациентов. Вместе с тем их количество может достигать 800 тыс. человек, отметил он, сославшись на информацию экспертов. Сенатор также не исключил дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере, учитывая, что паллиативная помощь в России "находится в стадии активного становления".