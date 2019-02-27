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Совфед одобрил закон об оказании паллиативной помощи в России

Закон, в частности, закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ, который в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в стране.

"Предлагается внести в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" изменения, предусматривающие возможность предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил ранее первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, в настоящее время в базе данных Минздрава РФ значатся порядка 300 тыс. паллиативных пациентов. Вместе с тем их количество может достигать 800 тыс. человек, отметил он, сославшись на информацию экспертов. Сенатор также не исключил дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере, учитывая, что паллиативная помощь в России "находится в стадии активного становления".

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В соответствии с документом "паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтерами), а также с центрами социального обслуживания, религиозными организациями.

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