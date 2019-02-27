Сочи и Крым стали самыми популярными направлениями отдыха у россиян на 8 Марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский туристический поток на мартовские праздники вырастет на 15%, самыми популярными направлениями внутреннего туризма стали Сочи и Крым. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Усредненно по всем направлениям спрос точно выше 15%. Это неожиданно", - сказала она.

Ломидзе отметила, что увеличение спроса среди туристов на мартовские праздники связано, в первую очередь, с большим количеством "горячих" предложений на рынке. По ее словам, некоторые туроператоры сообщили о росте продаж туров в Сочи на 50%, а некоторые - даже на 100%. "То есть Сочи точно больше 30-40% увеличение спроса", - считает Ломидзе.

Она добавила, что рост спроса на зарубежных направлениях составил от 5% до 20%. По данным Ломидзе, туристы, предпочитающие выездной туризм, довольно активно приобретали туры в ОАЭ, Индию, Турцию и Таиланд.

Также спросом пользовались европейские горнолыжные направления: Италия, Австрия, Франция. "Спрос на альпийские страны превышает прошлогодний на 13-18%", - отметила глава АТОР.

Рост стоимости туров в праздничные дни

Ломидзе также сообщила, что стоимость туров на майские и мартовские праздники в России в среднем выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, исключение составили Сочи и Крым.

"Цены на мартовские каникулы увеличились примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, за исключением Сочи и Крыма, где цены либо не изменились, либо ниже, чем в прошлом году. На майские праздники цены выше примерно тоже на 10%, опять же по всем направлениям, и Сочи в данном случае тоже исключение, потому что продается примерно по тем же ценам, что и в прошлом году", - сказала она.

Одним из самых быстрорастущих направлений с точки зрения цены, по словам Ломидзе, остается Турция. "Лидирующее направление, на которое все рассчитывали - Турция - дорожает буквально каждый день, в том числе в пределах акции раннего бронирования, во время которого скидка составляет от 25 до 40%", - сказала она. При этом, по словам Ломидзе, туры на Кипр и в Таиланд сейчас продаются примерно по такой же цене, как в прошлом году. Что касается Греции, то там АТОР также наблюдает небольшой рост, всего в 5%.

Ломидзе отметила, что россияне пробуют сократить затраты на отдых. Так, средняя продолжительность отдыха, включая выезд в Краснодарский край, по ее данным, составляет четыре дня. Кроме того, туристы выбирают самые бюджетные варианты размещения или выбирают систему "все включено", а также сокращают число экскурсий на местах.

В новость были внесены изменения (13:54 мск) - добавлен комментарий Ломидзе о росте цен на туры.