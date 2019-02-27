Би-би-си и ITV собираются создать потоковый сервис, конкурирующий с Netflix

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Корпорации Би-би-си и ITV завершают переговоры о запуске во второй половине года нового общебританского потокового сервиса под названием BritBox, который стал бы конкурентом стриминговых услуг компании Netflix. Об этом в среду сообщили обе корпорации.

"Исследования британского общественного мнения показывают, что существует реальная тяга к тому, чтобы иметь новый британский стриминговый сервис в дополнение к тем, на которые уже существует подписка", - заявил генеральный директор Би-би-си Тони Холл. По утверждению же исполнительного главы ITV Кэролин Макколл, 43% британских домохозяйств, пользующихся интернетом, заинтересованы в доступе к такому сервису.

Название создаваемой компании потоковых услуг не будет новым, поскольку BritBox, являющийся совместным детищем Би-би-си и Ай-ти-ви, уже существует, но только не в Великобритании, а в Северной Америке, и имеет уже полмиллиона подписчиков, что, по словам Холла, превзошло изначальные ожидания.

Официальной информации о стоимости права пользования новым сервисом нет, руководство Би-би-си лишь сообщило, что ценовая политика "будет конкурентоспособной". Однако в СМИ уже попали сообщения, что ежемесячная стоимость такой услуги может составить £5 ($6,6).