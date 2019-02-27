Левин: традиционные СМИ планируется вывести из-под действия норм о борьбе с фейк-ньюс

В частности, "из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков", сказал парламентарий в среду ТАСС.

"Для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и таким образом избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора", - продолжил глава комитета.

Парламентарий также предложил поправки к законопроекту о борьбе с распространением информации, выражающей явное неуважение к обществу, государственным символам и структурам. В соответствии с ними "владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно сутки, чтобы удалить ее и не быть заблокированным". Помимо этого, "если гражданин выполняет требование Роскомнадзора - удаляет контент в установленный срок - он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера", пояснил Левин. "Такие формулировки позволят вывести из зоны действия закона пользователей, которые опубликовали такую информацию случайно, или неверно оценив ее характер", - уточнил он.

Депутат рассчитывает, что "комитеты и Госдума поддержат эти поправки как соответствующие принципу "право на ошибку", что важно для сохранения в обществе свободы слова и свободы распространения информации".

Пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.

В новость были внесены изменения (13:25 мск) — добавлены подробности