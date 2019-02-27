МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех сенаторов пройти диспансеризацию и сдать соответствующие справки в отдел кадров. Она заметила, что больные сенаторы никому не нужны.

"Если кто-то не прошел, пожалуйста, пройдите диспансеризацию, я вам очень советую. Это не является обязательным, но мы все-таки коллектив, команда, корпорация, мы должны какие-то внутренние правила тоже иметь и строго им следовать. Больные сенаторы, председатели никому не нужны, нужны здоровые. Имейте это в виду", - сказала на пленарном заседании в среду Матвиенко, обращаясь к коллегам.

Она напомнила, что по итогам 2018 года всех сенаторов просили сдать справки о прохождении диспансеризации. "Это крайне нужно, это дисциплинирует вас", - отметила спикер СФ.

Матвиенко также уточнила, что такая обязанность не прописана в законе о статусе депутата и сенатора, но, по ее мнению, сенаторы должны быть примером во всем хорошем "и показывать культуру, в том числе заботы о своем здоровье".

"Мы же не спрашиваем результат. Нам просто сам факт надо зафиксировать, что человек прошел диспансеризацию, у него все хорошо", - заключила она.