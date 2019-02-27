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Умер Игорь Малашенко

Венедиктов заявил, что дипломаты занимаются подготовкой отправки тела Малашенко в Россию

Ранее вдова Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила, что собирается похоронить мужа рядом с его отцом на Троекуровском кладбище в Москве
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты в Испании помогают родственникам одного из создателей НТВ Игоря Малашенко, которые решили хоронить его в России, сообщил в среду главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. О смерти Игоря Малашенко стало известно в понедельник, 25 февраля. Его обнаружили мертвым в Испании.

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"Семья и остальные родственники приняли решение хоронить Игоря Малашенко в России. Российские дипломаты в Испании квалифицированно помогают", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Накануне вдова Малашенко Божена Рынска написала в Facebook, что намерена похоронить мужа рядом с его отцом на Троекуровском кладбище в Москве.

В понедельник российское посольство в Мадриде заявило, что гражданская гвардия Испании подтвердила смерть Малашенко. По предварительным данным аутопсии, криминальных признаков не обнаружено.

Теги
ИспанияРоссияВенедиктов, Алексей АлексеевичУмер Игорь Малашенко
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