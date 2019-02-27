Путин поручил освободить от НДФЛ "подъемные" по программам Земские доктор и учитель

"НДФЛ люди начали платить. Это значит, что "Земский доктор", а теперь и "Земский учитель", получает не миллион рублей, а 870 тыс. рублей и фельдшер получает не 500 тыс., а 435 тыс. Ну зачем это нужно? - сказал президент. - Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги".

Путин предложил два варианта решения проблемы. "Либо нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога", - сказал российский лидер. Путин напомнил, что ранее программа "Земский доктор" финансировалась в том числе из ФОМСа. Поэтому, по его словам, эта программа попадала под действие 217 статьи Налогового кодекса, и из подъемных средств не вычитался НДФЛ. Теперь же, финансирование стало осуществляться напрямую из федерального бюджета, и люди стали платить налог.

Глава государства обратился к первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову с просьбой выбрать наиболее оптимальный вариант решения возникшей проблемы. "Необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали в чистую те суммы, которые были озвучены в послании, которое сегодня реализуется, то есть миллион рублей и 500 тыс.", - ответил Силуанов. Путин уточнил, что мера будет распространяться и на врачей, и на учителей.

В послании Федеральному собранию президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Кроме того, Путин предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.

В опубликованном в среду перечне поручений президента правительству предписано обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений в срок до 1 декабря текущего года.