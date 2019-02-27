Госдума в весеннюю сессию примет законопроекты о жилищной поддержке многодетных

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума в весеннюю сессию примет законопроекты, которые помогут многодетным семьям в решении жилищных вопросов. Об этом заявил в среду журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что направил поступившие в нижнюю палату поручения президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию в профильные комитеты и рабочую группу по реализации послания.

В частности, по словам спикера, Госдуме в весеннюю сессию предстоит рассмотреть и принять "законопроекты, направленные на помощь многодетным семьям в решении их жилищных вопросов". Согласно этим документам, "льготная ставка 6% годовых будет действовать весь срок ипотечного кредита, а семьи, в которых после 1 января 2019 года родится третий (или последующий) ребенок, получат от государства 450 тыс. рублей для погашения ипотеки", сказал Володин.