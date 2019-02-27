Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Выборнова установили в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мемориальную доску с именем участника Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Александра Выборнова открыли на стене дома № 26 на Третьей Тверской-Ямской улице в центре Москвы, сообщила в среду пресс-служба Мосгорнаследия.

"Открытие мемориальной доски Александру Выборнову было приурочено ко Дню защитника Отечества. Александр Иванович был выдающимся летчиком, участвовал в Курской битве и освобождении Украинской ССР. К концу войны он командовал эскадрильей истребительного авиаполка и уже совершил порядка 200 боевых вылетов. После 1945 года Выборнов продолжил службу, посвятив свою жизнь армии", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В ведомстве добавили, что мемориальную доску создали молодые авторы. Скульптор выпускник Московского государственного академического института им. Сурикова Серафим Черный, архитектор - Анастасия Чичикова. Инициатором установки стала Межрегиональная общественная организация "Летное братство".

Емельянов отметил, что каждый год, в соответствии с решением Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей, в столице устанавливается от пяти до семи мемориальных досок Героям Советского Союза. С 2011 года в Москве было установлено более 30 памятных досок.