СМИ: в Бельгии легализовали использование марихуаны по медицинским показаниям

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Парламент Бельгии одобрил закон, легализующий использование марихуаны по медицинским показаниям. Об этом сообщил в среду местный телеканал VRT со ссылкой на представителя властей королевства.

"Законодатели одобрили закон, который легализует использование марихуаны по медицинским показаниям. Бельгийское государство сохранит монополию на выращивание и торговлю марихуаны с созданием соответствующего офиса", - цитирует телеканал представителя властей.

По его словам, выращивание марихуаны должно будет соответствовать строгим нормам, которые будут жестко контролироваться. "Новый офис/департамент будет контролировать выращивание всей марихуаны. Он будет выдавать лицензии, а затем закупать продукцию и продавать ее химикам и больницам. Лекарственная конопля будет доступна только по рецепту врача", - сказал указанный представитель.

Телеканал при этом отметил, что в стране активизируются противники марихуаны, убежденные в том, что ее использование приводит к тяжелым нарушениям работы мозга, вызывает чувства тревоги, депрессии и склонность к суициду.

Бельгия - не единственная страна, разрешившая людям с хроническими и неизлечимыми заболеваниями использовать в медицинских целях и по рецептам врачей продукцию, созданную на основе марихуаны. Аналогичные законы действуют, в частности, в Канаде, Нидерландах, Испании, Новой Зеландии и в некоторых штатах США.