Росгидромет опроверг данные о магнитной буре на Земле в конце февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Магнитной бури на Земле в последние дни февраля не ожидается. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о надвигающейся на Землю магнитной буре.

"Магнитное поле 27 февраля спокойное с отдельными периодами неустойчивости, 28 февраля возможно неустойчивое, радиационная обстановка невозмущенная. То есть никакой магнитной бури официально у нас нет", - сказал он.

При этом в ночь с 28 февраля на 1 марта в Москве прогнозируется резкое падение атмосферного давления с 746 мм до 723 мм рт.ст при норме в 748 мм. Это может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, отмечают метеорологи.