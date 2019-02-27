Заключенные Владимирского централа прекратили голодовку

ВЛАДИМИР, 27 февраля. /ТАСС/. Все заключенные Владимирского централа, объявившие о голодовке 11 февраля, начали принимать пищу в обычном режиме. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УФСИН по Владимирской области.

Ранее УФСИН по Владимирской области подтвердило информацию о том, что трое заключенных Владимирского централа с 11 февраля отказались от приема пищи, 18 февраля один из них прекратил голодовку. 15 февраля на сайте СПЧ было опубликовано письмо уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой, в котором было указано, что единственным требованием, выдвинутым осужденными, является встреча с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андреем Бабушкиным. В среду он встретится с заключенными.

"Голодовка прекратилась 24 февраля. Все обращения заключенных были переданы по адресу, после этого они прекратили голодовку", - уточнили в пресс-службе.

Как было установлено по видеозаписям с камер, установленных в камерах Владимирского централа, люди периодически продолжали принимать пищу, что также подтвердила проверка прокуратуры и регионального уполномоченного по правам человека.

Ранее координатор проекта Gulage.net Борис Ушаков распространил информацию якобы о неоднократных избиениях одного из заключенных, объявивших голодовку, сотрудниками Владимирского централа. Сейчас информация о причинах появления гематом на теле заключенного проверяется Следственным комитетом и прокуратурой.