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Власти Москвы поддержали идею создания отдельных приютов для кошек

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский допустил, что Мосгордума может разработать соответствующий правовой акт

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский поддержал инициативу общественников создать в столице первый отдельный приют для бездомных кошек. Свое мнение он высказал в среду журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я поддерживаю, хорошая идея, готовы это обсудить. Я бы еще предложил для лис [организовывать отдельные приюты], их и енотов очень много в городе появилось. Давайте к Зотовой (председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова - прим. ТАСС) это вынесем на комиссию Мосгордумы, там обсудим", - сказал он.

Кульбачевский допустил, что Мосгордума может разработать какой-то правовой акт, который позволит "разделить наших брошенных собак и кошек".

Ранее в среду СМИ сообщили, что зоозащитники намерены попросить власти города помочь с организацией в Новой Москве отдельных приютов для собак и кошек. Они указывали на то, что кошки плохо приспосабливаются к приютам, где они содержатся вместе с другими животными.

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