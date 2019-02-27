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Росгвардия в Крыму получила два новейших транспортно-десантных катера

Они будут использованы для патрулирования и операций ведомства в Керчи

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Два катера с новейшим оборудованием поступили на вооружении Росгвардии в Крыму, суда будут использованы для патрулирования и операций ведомства в Керчи, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Севастопольские морские подразделения Росгвардии приняли на вооружение два высокоскоростных транспортно-десантных катера БК-16. Новые судна оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, позволяющими совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суда сохраняют маневренность и могут развивать скорость до 80 км/ч даже во время шторма. Они рассчитаны на перевозку 24 человек.

По данным пресс-службы, новые катера будут проходить ходовые испытания оборудования, затем на судах проверят расход топлива и работу всех механизмов при различных условиях. После этого их будут использовать прибрежные службы Росгвардии в Севастополе.

"Эти скоростные машины предназначены для решения боевых задач в прибрежной зоне: высадка десанта, патрулирование акватории и выполнение поисково-спасательных операций. К концу года мы будем испытывать еще два подобных образца", - приводятся в сообщении слова начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, катера будут базироваться в Керчи и использоваться для работы Росгвардии на приграничной территории.

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