Глава Мосгорсуда поблагодарила приставов за работу по выдворению нелегальных мигрантов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова поблагодарила столичных приставов за облегчение участи нелегальных мигрантов, подлежащих принудительному выдворению из России.

"Я приехала к вам, чтобы сказать спасибо", - сказала она на расширенной коллегии УФССП по Москве, особо отметив участь принудительно выдворяемых мигрантов. "Исполнение решений, когда выдворяем мигрантов, выполняете на пятерку. Нет такого, чтобы [в центрах временного содержания мигрантов] скапливались люди и ждали, как это было раньше, по три-четыре месяца, когда исполнят решение суда [о выдворении]", - отметила Егорова.

"Работая 19 лет в Московском городском суде председателем, я видела много разных приставов-исполнителей, а Москве не везло с начальниками [УФССП] - менялись они быстро. Слава богу, пришел начальник, который эту ситуацию поменял в корне", - подчеркнула она.

Как сообщил на коллегии главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских, в 2018 году приставы обеспечили помещение в центры временного содержания 5,735 тыс. иностранных граждан и обеспечили выдворение 5,616 тыс. иностранцев по решениям судов.

По словам председателя Мосгорсуда, "по всем направлениям [в 2018 году] приставы сработали на пятерку". Она отметила рост исполнения судебных решений в столице (45% поступивших приставам судебных решений исполнены или начали исполняться), охрану зданий судов в Москве и доставку приводом участников судебных процессов. В 2018 году приставы выполнили 199 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей и других участников судебных процессов и исполнили решения о приводе в суд 7,9 тыс. лиц, подлежащих приводу в суд по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

В свою очередь столичный омбудсмен Татьяна Потяева отметила "очень плодотворные отношения со службой судебных приставов". "В 2016 году мы заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве и достаточно целенаправленно работаем, проводим совместные приемы граждан, когда речь идет о наиболее сложных случаях и люди уже получили отказы на всех уровнях", - сообщила она ТАСС. "Мы рассмотрели на совместных приемах 10 таких тяжелых вопросов и по семи нашли положительное разрешение, в оставшихся трех вопрос не мог разрешиться в рамках действующего законодательства", - добавила она. По ее словам, из 1,4 тыс. обращений к судебным приставам порядка 200 поступили через аппарат уполномоченного по правам человека в Москве, в частности по вопросам алиментов и невыплат зарплат. "Из них 43 обращения нашли положительное разрешение. Я оцениваю наше сотрудничество как плодотворное и важное в интересах жителей Москвы", - отметила омбудсмен.