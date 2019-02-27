{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компьютерный ЕГЭ по информатике планируется ввести в течение двух лет

Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, страна в целом к этому готова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике, который будет сдаваться на компьютере, могут ввести в российских школах в 2020 или 2021 году. Об этом сообщил в среду глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийском совещании по вопросу интеграции контрольно-надзорной деятельности и единой системы оценки качества образования в Туле.

"Мы очень аккуратно подходим к компьютерному ЕГЭ по информатике. Вы знаете, сколько нас не просят, пока я не буду уверен в том, что системы, страна к этому готова, мы это решение не примем. Сегодня мы понимаем, что в целом к этому готовы, поэтому, скорее всего, со следующего учебного года, либо через учебный год мы [его] введем", - сказал Кравцов.

В ноябре 2018 года Рособрнадзор проводил тестирование модели ЕГЭ по информатике на компьютере. Особенностью данной технологии является выполнение всех заданий на компьютере с использованием различного программного обеспечения и языков программирования. Сейчас участники ЕГЭ по информатике выполняют на экзамене задания на бумажных бланках.

В тренировочном экзамене принимали участие более 3 тыс. обучающихся 11 классов из более чем 35 регионов России. Планируется, что в 2019 году пройдет повторная более масштабная апробация данной технологии.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Более 50 изданий эпоса "Калевала" представят на Днях культуры Карелии в Петербурге
На мероприятии, которое пройдет в Музее-институте семьи Рерихов, посетители также смогут услышать рэп на карельском языке в исполнении музыканта и актера Национального театра Карелии Андрея Горшкова
Читать полностью