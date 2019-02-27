До 9 млн человек планируется привлечь к программе социальных контрактов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Число россиян, вовлеченных в программу социальных контрактов, через пять лет вырастет до 9 млн. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"Мы очень рассчитываем, что за предстоящие пять лет в эту программу (по развитию системы социальных контрактов) будут привлечены порядка 9 млн наших граждан", - сказала Голикова. По ее словам, будет учитываться не только успешный опыт регионов РФ, но и практики зарубежных стран по применению этого инструмента для борьбы с бедностью.

Голикова добавила, что правительство должно поддержать регионы с точки зрения софинансирования социальных контрактов.

В 2018 году в регионах заключены 115 тыс. социальных контрактов, вовлечены порядка 320 тыс. граждан.