Воронежский госунивеситет и ДОМ.РФ будут готовить кадры по банковскому сопровождению

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Воронежский государственный университет (ВГУ) и Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ создадут учебный центр для подготовки кадров. В нем будут обучать банковскому сопровождению, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соответствующего меморандума с участием полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора региона Александра Гусева.

Ранее ДОМ.РФ открыл в Воронеже единый сервисный центр, где будет создано порядка 800 рабочих мест.

"В едином сервисном центре уже работают около 100 выпускников ВГУ. Мы очень довольны уровнем подготовки специалистов, которые приходят к нам на работу. Мы планируем предложить ВЭБ.РФ, Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), Российскому экспортному центру также разместить свои офисы поддержки в едином сервисном центре ДОМ.РФ. Поэтому нам важно привлекать лучших специалистов региона, совместно с вузами готовить новые кадры для банковского сектора и повышать компетенции действующих специалистов", - отметил на церемонии гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник.

ДОМ.РФ и ВГУ планируют открыть учебный центр по подготовке специалистов в рамках банковского сопровождения, а также базовую кафедру по банковскому делу. Основными целями сотрудничества станут подготовка профессиональных кадров для отраслей строительного кластера. Набор в корпоративную магистратуру по банковскому сопровождению начнется летом 2019 года.

"Для ВГУ является высоким показателем качества тот факт, что институт развития ДОМ.РФ выбрал наш вуз в качестве партнера. Совместно мы открываем учебный центр по подготовке специалистов, который поможет восполнить недостаток квалифицированных кадров этой отрасли в нашем регионе", - отметил ректор вуза Дмитрий Ендовицкий.