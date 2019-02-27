Россияне смогут пройти диспансеризацию по вечерам или в субботу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россияне смогут пройти диспансеризацию или профилактические осмотры в поликлиниках в удобное для них время. Соответствующие поправки в программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи будут внесены в ближайшее время, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, диспансеризацию будут проводить все поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, где есть соответствующее оснащение. Врачи должны будут активно привлекать население на такие осмотры. При этом график прохождения должен быть удобным для граждан.

"Работа в вечернее время и в субботу должна быть соответствующим образом быть оплачена <...> Мы хотим, чтобы регионы это предусмотрели. Для этого сейчас мы готовим поправки в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которые в ближайшее время будут рассмотрены и приняты правительством", - сказала Голикова.

По ее словам, стоит задача охватить диспансеризацией и профосмотрами в 2019 году свыше 61 млн россиян, что в три раза больше, чем было в 2018 году. Голикова отметила, что программа диспансеризации будет включать ежегодный, а не эпизодический скрининг на онкозаболевания, наиболее часто встречающиеся у мужчин и женщин в РФ.