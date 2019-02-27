В Рязанской области с 2020 года внедрят систему долговременного ухода за пожилыми

ТАСС, 27 февраля. Систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами внедрят по всей территории Рязанской области с 2020 года. Сейчас в проекте участвуют семь районов, сообщил губернатор Николай Любимов, выступая с посланием о приоритетных задачах на 2019 год .

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщила о том, что одиннадцать российских регионов, включая Рязанскую область, получат почти 300 млн рублей на создание системы долговременного ухода в 2019 году.

"Мы вошли в число шести пилотных регионов, где отрабатываются индивидуальные принципы поддержки. Наш положительный опыт отмечен в послании президента РФ. Сейчас в проекте участвуют 7 районов. С 2020 года система будет внедрена на всей территории области, это позволит создать комфортные условия для людей, которым нужна особая социальная и медицинская помощь, чтобы продлить активное долголетие и в целом повысить качество их жизни", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Рязанская область в числе первых в стране в 2018 году приступила к реализации федерального проекта внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, которая позволит в значительной мере повысить качество их жизни, социального и медицинского обеспечения, укрепить здоровье, продлить их активное долголетие. Приоритетный проект реализуется при поддержке Минтруда России, Минздрава РФ, АСИ совместно с областными министерствами.

В рамках проекта в регионе созданы две службы сопровождения людей, нуждающихся в уходе, шесть служб помощников по уходу на дому и в стационарных условиях, два пункта проката технических средств реабилитации, отделение дневного пребывания людей пожилого возраста и инвалидов с ментальными нарушениями. Организовано обучение желающих правилам ухода за маломобильными и пожилыми гражданами, в "Школе родственного ухода" консультации получили более 300 семей.