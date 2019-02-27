В Минпросвещения призвали конкретизировать государственные образовательные стандарты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) должны быть предельно конкретизированы и реализуемы для учителей. Об этом заявила в среду на общем собрании членов Российской академии образования (РАО) заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

"У нас есть действительно важнейшая задача: чтобы мы сделали этот стандарт максимально реализуемым, понятным для каждого учителя, для каждого педагога, независимо от того, в каких условиях он трудится и какие возможности для повышения квалификации он имеет по месту своего проживания", - сказала она.

По мнению Синюгиной, для решения этой задачи необходимо прояснить заложенные в них требования. "Для нас важно, чтобы те основные требования, которые сегодня заложены в стандарте, были максимально конкретизированы", - отметила замминистра.

В настоящее время ФГОС включают в себя требования к структуре основных образовательных программ, условиям их реализации и результатам освоения учениками.