СЖР поддержал идею вывода традиционных СМИ из-под действия норм по борьбе с фейк-ньюс

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) поддержал предложение вывести традиционные СМИ из-под действия законопроекта о борьбе с распространением фейковых новостей. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сказал секретарь Союза Тимур Шафир.

Соответствующие поправки ранее предложил председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Как сообщил в среду Левин ТАСС, в частности, "из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков". По его словам, для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную информацию, оперативно исправить ошибку и таким образом избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора.

"Традиционные СМИ, к которым мы исторически относим те, что присутствуют на медийном поле десятилетиями, безусловно, складывались в течение длительного времени, имеют свою декадами сложившуюся аудиторию, свои традиции, - сказал Шафир. - Говоря о применении новых законодательных мер, во многом рассчитанных на изменившуюся медиасреду, не учитывать их мы не можем. В этом контексте современное регулирование традиционных СМИ является достаточно емким, и необходимо учитывать специфику воздействия возможных изменений на их функционирование. В соответствии с этим, предложение о выводе традиционных СМИ из под действий норм предлагаемого законопроекта является той адекватной мерой, которая необходима нашему медийному пространству".

Пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.