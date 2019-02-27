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"ВКонтакте" закончила тестировать звонки с шифрованием через десктопный мессенджер

Теперь пользователи во время видеосвязи смогут обмениваться файлами, включать демонстрацию рабочего стола и ставить разговор на ожидание

"ВКонтакте" завершила бета-тестирование защищенных голосовых и видеозвонков в десктопном VK Messenger и представила официальную версию приложения.

Как сообщает пресс-служба соцсети, в мессенджере появились новые функции.

"Теперь пользователи смогут отправлять сообщения и файлы в беседах во время видеосвязи, включать демонстрацию рабочего стола и ставить разговор в режим ожидания в случае параллельного звонка", - отмечается в сообщении компании. 

Ранее в соцсети сообщали, что начали тестировать звонки со сквозным шифрованием (end-to-end encryption) через десктопный мессенджер. Отмечается, что благодаря этому разработчики смогли улучшить качество и стабильность работы голосовых и видеозвонков в приложении.

Десктопный мессенджер можно установить на Windows, macOS и Linux. 

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