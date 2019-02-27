Обязательное освещение региональных дорог отсутствует в 13 субъектах России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция сообщила, что в 13 субъектах РФ отсутствует обязательное освещение на региональных дорогах в пределах населенных пунктов, там зафиксирован значительный рост аварийности. Об этом ТАСС информировали в ГИБДД.

"Только в 26 субъектах РФ на региональных дорогах запланированы мероприятия по обустройству линии освещения локальных потенциально опасных участков. При этом в 13 российских регионах зафиксирован заметный рост всех трех основных показателей аварийности в темное время суток на региональных дорогах в пределах населенных пунктов, где такое освещение является обязательным, но фактически отсутствует", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что обустройство приподнятых пешеходных переходов или установка искусственных дорожных неровностей запланировано только в девяти регионах, тогда как анализ статистики аварийности за прошлый год показал рост количества наездов на людей на пешеходных переходах, а также увеличение числа погибших в таких ДТП.

В среду в глава ГИБДД Михаил Черников в режиме видеоконференции с руководителями территориальных подразделений провел совещание, посвященное вопросам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".