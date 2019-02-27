Рособрнадзор намерен оценить соответствие обучения в техникумах потребностям рынка труда

ТУЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен ввести оценку качества программ обучения в учреждениях среднего специального образования (СПО) в привязке к потребностям рынка труда регионов. Об этом в среду сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в Туле на всероссийском совещании по вопросу интеграции контрольно-надзорной деятельности и единой системы оценки качества образования.

"В ближайшие годы, я считаю, нам нужно разбираться со средним специальным образованием <...> Во многих регионах проблемы, задачи решаются, но, тем не менее, [необходимо] введение системы оценки качества программам подготовки в привязке к региональным рынкам труда. На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Новгородской области [Андрей] Никитин сказал, что 40% программ, которые реализуются в среднем профобразовании, не соответствует потребностям регионального рынка труда, качество подготовки оставлять желать лучшего", - сказал Кравцов.

По его словам, ежегодно в российские училища и техникумы поступает около 600 тыс. выпускников девятых классов, что составляет 54% от их общего числа. "Поэтому одна из наших стратегических задач - оценка качества и развитие совместно с Министерством просвещения РФ среднего профессионального образования", - отметил Кравцов.

Всероссийское совещание на тему "Перспективы интеграции контрольно-надзорной деятельности и единой системы оценки качества образования" проходит в Туле 27 февраля. В нм принимают участие представители министерств и департаментов образования из 85 регионов РФ.