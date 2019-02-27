В одном из словенских кафе предлагают специальные бургеры для собак

ЛЮБЛЯНА, 27 февраля. /ТАСС/. Кафе "Старая фабрика", расположенное в городе Домжале в центральной части Словении, ввело в меню специальные бургеры для собак. Угощение для четвероногих питомцев готовится только из натуральных продуктов без использования специй, сообщает новостной интернет-портал Siol.

"По моему мнению, собаки являются настоящими членами семьи, а не просто домашними питомцами, - отметил владелец заведения Яка Скушек. - Поэтому с самого открытия кафе мы рады и четвероногим гостям".

По его словам, хозяева часто делились со своими псами едой из своей порции, что вредно для животных, организм которых плохо усваивает мясо со специями. "Я увидел в этом незанятый сегмент рынка, обратился в общество защиты животных, где меня проконсультировали по поводу ингредиентов. Так и был придуман бургер для собак", - добавил Скушек.

Сообщается, что для приготовления бургера используются лишь полезные для собак продукты. В состав блюда вошли: сырая говядина, филе тунца, свежая морковь, листья салата и пшеничная булка. Кушанье подается в специальной металлической миске, которую ставят на пол.

В заведении подчеркивают, что они первыми в Словении начали предлагать угощение для питомцев своих клиентов. По словам владельца кафе, собаки "восприняли необычное блюдо с большим энтузиазмом".