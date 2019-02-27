Кировская область намерена к 2024 году снизить уровень смертности от онкозаболеваний

КИРОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают к 2024 году снизить уровень смертности от онкологических заболеваний на 4,5% за счет внедрения современных методов терапии и оснащения онкоцентра необходимым медоборудованием. Об этом сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время визита в Киров отметил высокий уровень смертности в регионе, в том числе от онкологических заболеваний.

"С 2019 года на территории Кировской области начата реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", стратегической целью которого является снижение смертности от злокачественных новообразований до 220 [случаев] на 100 тыс. населения к концу 2024 года. По предварительным расчетам, смертность от злокачественных новообразований за 2018 год составила 230 на 100 тыс. населения", - сказал Черняев.

Он отметил, что смертность от онкозаболеваний не увеличивается в Кировской области с 2016 года. В текущем году областной онкодиспансер будет дооснащен медоборудованием. Также в марте на базе диспансера планируется открытие центра телемедицины, что позволит пациентам из районов получать дистанционные консультации специалистов.

"Кроме того, будут продолжать поэтапно внедряться современные клинические рекомендации и протоколы противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, продолжит развиваться оперативное лечение онкологических заболеваний (комбинированные, реконструктивные операции). Все эти преобразования направлены на снижение уровня смертности населения от онкозаболеваний", - добавил Черняев.

По его словам, на территории региона действуют скрининговые программы на выявление рака шейки матки и рака молочной железы, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии. Скрининговое обследование на рак прямой кишки осуществляется в рамках диспансеризации взрослого населения. Кроме того, с 1 декабря 2018 года в регионе врачам начисляется стимулирующая выплата в 5 тыс. рублей за раннее выявление онкозаболеваний. На нее могут рассчитывать участковые терапевты, семейные врачи и врачи общей практики, в январе выплату получили 83 врача из 16 мучреждений.