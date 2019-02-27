{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Первый, третий и пятый участки ЦКАД построят в октябре 2020 года

Четвертый участок дороги построят годом позднее
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года, следует из информации на сайте правительства по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова.

"Участники совещания подтвердили, что строительно- монтажные работы ведутся в соответствии с обновленным графиком ликвидации допущенных отставаний в строительстве ЦКАД, - говорится в сообщении. - Единый график сформирован с подтверждением следующих сроков окончания работ: первый, третий и пятый пусковые комплексы - октябрь 2020 года, четвертый пусковой комплекс - октябрь 2021 года".

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
В Марокко принцу Гарри и его супруге рассказали о лошадиной терапии
Королевская чета приехала поддержать образовательные и социальные проекты для молодежи
Читать полностью