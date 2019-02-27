Первый, третий и пятый участки ЦКАД построят в октябре 2020 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года, следует из информации на сайте правительства по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова.

"Участники совещания подтвердили, что строительно- монтажные работы ведутся в соответствии с обновленным графиком ликвидации допущенных отставаний в строительстве ЦКАД, - говорится в сообщении. - Единый график сформирован с подтверждением следующих сроков окончания работ: первый, третий и пятый пусковые комплексы - октябрь 2020 года, четвертый пусковой комплекс - октябрь 2021 года".