Минпросвещения рассмотрит предложение удвоить штрафы за вредную для детей информацию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России готово рассмотреть законопроект сенатора Людмилы Боковой, в рамках которого предлагается удвоить штрафы за распространение вредной для детей информации. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Бокова внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается удвоить штрафы за нарушение правил распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В частности, предлагается ввести штрафы для граждан от 3 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 40 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Министерство готово рассмотреть указанные законопроекты в случае их поступления, в то же время министерство активно развивает направление, связанное с повышением информационной безопасности детей. Прежде всего, это комплекс мероприятий по развитию содержания образования такими элементами, как цифровая безопасность, и это уже заложено в нацпроекте "Образование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на регулярной основе проводятся и поддерживаются всероссийские уроки и инициативы, связанные с безопасным использованием интернет-ресурсов, повышением цифровой грамотности школьников. "Проекты "День IT-знаний", "Урок безопасного интернета" охватывают российские школы на всей территории страны", - добавили в пресс-службе.

Сенатор отдельным законопроектом также предлагает расширить перечень оснований для проведения внеплановых проверок интернет-провайдеров. Согласно предложенным поправкам в закон "О связи", уполномоченные органы будут иметь право проверить, ограничил ли оператор доступ к опасной для детей информации, если граждане, юридические, должностные лица или же СМИ сообщают о невыполнении оператором данного требования.

Помимо этого, Бокова считает нужным наделить владельцев сайтов правом "применять административные и организационные меры" для защиты несовершеннолетних от информации, опасной для их здоровья. Образовательные учреждения и организации, в свою очередь, в случае принятия законопроекта, должны будут разработать программы обеспечения информационной безопасности учащихся.