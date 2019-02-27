Ученые: только половина больных раком детей в мире имеет доступ к диагностике и лечению

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Только 55% детей с выявленными формами онкологических заболеваний во всем мире имеют доступ к адекватной диагностике и специализированному лечению. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинской школы Гарвардского университета (штат Массачусетс) на основании широкомасштабного исследования, результаты которого опубликованы в специализированном медицинском журнале "Ланцет. Онкология" (The Lancet Oncology).

Как сообщили специалисты, в 2015 году во всех странах у детей было выявлено 224 тыс. случаев онкологических заболеваний. Однако на основании общепризнанной мировой практики с использованием методики статистической проекции ученые заявили, что на самом деле больных раком детей должно было быть около 397 тыс.

"Предложенная нами методика для подсчета числа больных раком детей показывает, что в мире рак выявляется только у половины онкобольных детей, на самом деле их в два раза больше," - отметил один из авторов исследования, научный сотрудник Медицинской школы Закари Уорд. По его словам, "у второй половины больных детей рак не выявляется и не лечится, что приводит к летальным исходам".

Данные ВОЗ

"Таким образом, дети, умершие от онкологических заболеваний, не полностью учитываются статистикой, что искажает реальную картину," - признала Ева Стелиарова-Фушер, сотрудница Международного онкологического научно-исследовательского центра, одного из подразделений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно результатам исследования, около 60% стран не соблюдают в полной мере рекомендации ВОЗ по учету выявленных онкологических заболеваний у детей, поскольку почти половина случаев не учитывается. Не секрет, что слабая отчетность и диагностика - удел бедных и слаборазвитых стран, отмечается в докладе.

По данным ВОЗ, из 200 стран и территорий, где ведется учет заболеваемости раком, наибольшие трудности с выявлением онкологических заболеваний у детей встречаются в Африке, Центральной и Южной Азии, островных государствах Тихоокеанского региона. Напротив, в США, Канаде, европейских странах диагностика рака неверна лишь в 3% случаев.

"Особенности организации здравоохранения в бедных странах и в странах с невысокими доходами не позволяют вовремя диагностировать онкологические заболевания у детей," - соглашается с коллегами один из авторов исследования из Медицинской школы Гарвардского университета Рифат Атун.

Ученые предполагают, что к 2030 году в мире у детей будет выявлено 6,7 млн случаев заболевания различными формами рака. Из этого числа более 3 млн случаев будут обнаружены лишь в поздних стадиях, отмечается в докладе.