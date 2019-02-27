Глава Дагестана прислушается к театральной общественности по вызвавшему споры спектаклю

"В эти дни в интернете, в СМИ обсуждается широко событие театральное. В этом зале присутствуют люди, которые олицетворяют собой театр России, и я бы хотел, чтобы сегодня на этой встрече мы вместе с вами поговорили и на эту тему. [Надо] об этом подумать, поразмышлять и высказаться, как относится наша театральная общественность в том числе и к этим событиям. Я, как глава [республики], буду прислушиваться к этому", - сказал Васильев на открытии Даргинского театра в городе Избербаш, комментируя критику в республике постановки спектакля.

При этом глава Дагестана отметил, что сам он спектакль не видел. "Я его не смотрел, трудно мне его оценить, но по нему уже высказались многие. Кто-то категорически осуждает и не приемлет, кто-то высказывает другую позицию, а авторы принесли извинения, видимо, поняв, что были в чем-то не правы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" Иван Житков после критики в Дагестане извинился за неумышленное оскорбление зрителей. В министерстве культуры Дагестана призвали предпринимателей, занимающихся организацией гастрольных туров, учитывать особенности региона при организации культурно-массовых мероприятий. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки в Дагестане, заявил, что российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать.