Соцработники помогут жителям Новгородской области с подключением цифрового ТВ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Новгородский филиал Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) обучит около 450 социальных работников, которые будут помогать населению решать проблемы в переходе на цифровое телевидение. Обучение пройдет во всех районах Новгородской области, сообщил в среду ТАСС замдиректора филиала РТРС Геннадий Лапсарь.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится в июне. Жители бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. В Новгородской области отключение аналогового вещания запланировано на 15 апреля 2019 года.

"В связи с тем, что наиболее незащищенные слои населения обращаются по вопросам перехода на "цифру" к социальным работникам, по договоренности с Министерством труда и соцзащиты мы решили провести обучение. Его пройдут порядка 450 соцработников во всех районах региона, в большинстве муниципалитетов такие встречи мы провели, они еще продолжаются", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, работники социальных служб будут помогать населению получать информацию о переходе на цифровое телевидение, взаимодействовать по проблемным вопросам с властями и объяснять на дому технические нюансы подключения. Лапсарь отметил, что в регионе уже начал повышаться интерес к вопросам перехода на "цифру". "Если до нового года за неделю поступало около 20 звонков на горячую линию РТРС, то сейчас это уже свыше 25 звонков в день", - сказал он.

По словам замруководителя филиала, также люди стали активнее покупать приставки, некоторые получили комплекты бесплатно. "У нас в конце года прошла акция, где мы бесплатно раздали 20 приставок в основном социально незащищенным семьям, детским домам, домам престарелых, ветеранам",- рассказал он.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. 20 каналов доступны не менее чем 98,4% населения России. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч- ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".