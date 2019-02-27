Вопросы судоремонта обсудят в Мурманске на международной конференции по рыболовству

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Развитие судоремонта и береговой инфраструктуры станут главными вопросами, которые будут обсуждаться на международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", которая пройдет в Мурманске 19 марта. Как сообщает в среду пресс-служба правительства Мурманской области, ее участниками станут специалисты рыбопромышленной и смежных отраслей из разных регионов и ряда зарубежных стран, а также представители органов власти.

"Конференцию откроет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития береговой инфраструктуры. Также состоится пленарное заседание "Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ожидается, в конференции примут участие руководство Росрыболовства, главы судостроительных и судоремонтных заводов, профессиональных общественных объединений. Конференцию посетит делегация из Исландии, ожидается также визит делегации из Норвегии, Финляндии, Испании и других стран.

Помимо вопросов судоремонта и береговой инфраструктуры, участники обсудят проблемы и перспективы развития портов, подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса, судостроения и судоремонта, сотрудничество в Арктике.