Митрополит Иларион: учение Константинополя о Церкви не соответствует православному

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Новая экклесиология" (раздел богословия, посвященный учению о Церкви), которую Константинопольский патриархат реализует на протяжении последнего столетия, не соответствует православному учению. Об этом председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской Патриархии митрополит Волоколамский Иларион заявил в среду на презентации книги "Константинопольская и Русская Церкви в период великих потрясений (1910-е - 1950-е гг.)".

"Защищая свои канонические границы и свое единство, Русская православная церковь полагает своей обязанностью свидетельствовать о несоответствии православному учению новой экклесиологической модели, предусматривающей исключительные властные полномочия предстоятеля первой по диптиху Церкви. Реализация сценария украинской автокефалии - один из ключевых этапов навязывания этой модели полноте православия. Убежден, что правильное понимание произошедшего возможно лишь с учетом всех элементов той повестки, которую Константинополь реализует на протяжении последних 100 лет", - сказал глава ОВЦС.

Он отметил, что действия Константинопольского патриархата за последние 100 лет было сложно назвать дружественными. "Константинопольский патриархат в 20-30-е годы оказывал поддержку обновленческому расколу, инспирированному советской властью. Он неканонически распространил свою юрисдикцию на Эстонию, Латвию и Финляндию, провозгласил автокефалию Польской церкви, которая до того была частью Русской церкви <…> Наша Церковь долгое время предпочитала молчать об этих печальных явлениях прошлого, старалась покрывать духовные ошибки, совершенные нашими братьями, в то же время стараясь не изменять исторической правде и хранить верность святым канонам", - сказал митрополит Иларион.

Автор книги "Константинопольская и Русская Церкви в период великих потрясений (1910-е - 1950-е гг.)" - профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Шкаровский. Труд посвящен истории Константинопольской православной церкви в XX веке, ее взаимоотношениям с Русской церковью и возникавшим при этом конфликтам.

На презентации присутствовали представители Антиохийской и Болгарской поместных церквей, а также православной церкви Чешских земель и Словакии.