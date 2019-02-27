Температура в Бельгии превысила 20 градусов, установив второй рекорд за три дня

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха поднялась в Бельгии в среду во второй половине дня до 20,2 градуса, что стало уже вторым абсолютным рекордом температуры февраля, установленным за три последних дня. Об этом сообщил бельгийский Королевский институт метеорологии.

Первый рекорд в 18,8 градусов был установлен в понедельник, что стало самым высоким февральским показателем с момента начала наблюдений в 1901 году. Температурный рекорд был зафиксирован учеными Королевской обсерватории, расположенной на юге Брюсселя.

С середины месяца в Бельгии установилась солнечная и практически безветренная погода. Как правило, в феврале температура воздуха днем колеблется в среднем в диапазоне трех-восьми градусов при преобладании пасмурных дней. Еще одной особенностью этой зимы стало крайне низкое количество осадков, что заставляет метеорологов прогнозировать весеннюю засуху, которая может негативно сказаться на сельском хозяйстве страны.

2018 год также выдался в Бельгии аномально теплым. В частности, в июле прошлого года в течение нескольких дней столбик термометра приближался к 40 градусам жары, что на 15 градусов превышает норму для этого месяца.