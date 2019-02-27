В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная парфюмерной истории города и страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Раритетные духи "Царский вереск" и одеколон "Цветочный", выпущенные первыми российскими парфюмерами Альфонсом Ралле и Генрихом Брокаром, представили в среду на выставке "Парфюмерная карта города" в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС. Выставка, которая продлится до 18 августа, посвящена парфюмерной истории города и страны.

"Экспонатами выставки стали раритетные духи, сохранившиеся в музейных запасниках и частных коллекциях. В их числе и настоящие легенды например, духи "Царский вереск" и одеколон "Цветочный", выпущенные первыми российскими парфюмерами Альфонсом Ралле и Генрихом Брокаром", - сказали в пресс-службе музея.

Кроме того, на выставке представлены советские образцы продукции, например духи "Каменный цветок", получившие в 1958 году гран-при на промышленной выставке в Брюсселе, и одеколон "Северный" во флаконе в виде айсберга с белым медведем. Отдельный блок выставки посвящен парфюмерии, которая несколько десятилетий была едва ли не в каждой семье - в частности, духам "Красная Москва" и "Красный мак", уточнили в музее.

Куратор выставки Нинель Бритвина пояснила ТАСС, что в экспозиции представлено более 300 образцов парфюмерной продукции.

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. Он расположен в нескольких старинных зданиях в историческом центре города. Главное здание музея построено примерно 1821 году и является сегодня памятником архитектуры федерального значения. За свою долгую жизнь оно было гостиницей, дворянской усадьбой, доходным домом и коммунальными квартирами.