Крупнейшему в мире барку "Седов" спустя почти 15 лет вернули исторический белый цвет

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейшему в мире учебному барку "Седов" вернули исторический белый цвет, сообщила ТАСС в среду Ирина Образцова - руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, которая эксплуатирует судно.

Парусник сменил окраску на черную в 2005 году для участия в съемках фильма немецкого режиссера Каспара Хайдельбаха "Гибель "Памира", где он выступил в роли грузового барка "Памир", потерпевшего крушение в Атлантическом океане в сентябре 1957 года.

"На "Седове" завершены доковые ремонтные работы. Судну возвращен его исторический вид, оно полностью выкрашено в белый цвет, прокрашены все детали, возвращен красный кант по бортам", - рассказала Образцова, добавив, что судно вышло из дока Светловского судоремонтного завода и продолжает подготовку к предстоящей навигации.

В 2019 году парусник выполнит три учебных рейса. Навигация по графику начнется 20 марта и завершится в начале сентября. После осеннего ремонта в декабре парусник начнет кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках кругосветного путешествия "Седов" спустится в южные широты к субарктическим островам Южной Георгии, где ориентировочно в конце февраля 2020 года встретятся все три российских парусных учебных судна - "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". Затем барк продолжит кругосветное плавание через Кейптаун до Владивостока, добавила собеседница агентства.

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году, первоначально он назывался "Магдалена Виннен II". В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях барк был передан Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименован в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. Биография парусника включает кругосветное плавание, высокоширотные арктические экспедиции, участие в крупных регатах, "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В апреле 2017 года барк "Седов" был передан Мурманским государственным техническим университетом Калининградскому государственному техническому университету, в состав которого входит БГА.