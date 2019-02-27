Число "бережливых поликлиник" в Петербурге в 2019 году вырастет до 80

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены увеличить число поликлиник для перехода на новые стандарты "бережливой поликлиники" с 68 до 80 единиц в текущем году. Инвестиции в переформатирование одной поликлиники оцениваются примерно в 5 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В пилотном проекте по внедрению новых стандартов уже участвуют 68 из 185 поликлиник города. Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин 20 февраля поручил правительству в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".

"В 2019 году планируется перевести на новые стандарты "бережливой поликлиники" 68 поликлиник, однако их количество может быть увеличено до 80", - отметил представитель комитета.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил перевести все детские поликлиники города на новые стандарты к началу 2020 года. Благодаря реализации стандартов "бережливой поликлиники" сокращаются очереди к врачам, время хождения по кабинетам, объемы бумажной работы у врачей и лабораторий уменьшаются, а время приема, наоборот, увеличивается.

В Петербурге за минувший год за счет реализации проекта по внедрению стандартов "бережливой поликлиники", по данным городского комитета по здравоохранению, в модернизированных поликлиниках удалось существенно сократить время ожидания пациентами приема к участковому врачу-терапевту - с 40 до 19 минут. Вместе с тем троекратно уменьшилось и время ожидания при обращении в регистратуру - с 27 минут до 7,5 минут.

В 2017 году, когда пилотный проект начал реализовываться в Петербурге, в нем принимало участие две поликлиники. В 2018 году их число увеличилось до 24 (14 взрослых и 10 детских), а в 2019 году оно достигло 68 (35 - для взрослых и 33 для детей), что составляет почти треть от общего числа поликлиник города (всего их 185).