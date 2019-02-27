Ученые: производители бытовой химии не проверяют опасную продукцию на токсичность

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Промышленные компании, занимающиеся производством химических веществ, зачастую не оценивают степень токсичности материалов и потенциальный вред, который может быть нанесен экосистеме в результате их использования. К такому выводу пришли британские ученые из столичного Университета Брунеля, рассказавшие об итогах своего исследования на страницах журнала Proceedings of the Royal Society, главного периодического издания Лондонского королевского общества.

Как выяснили специалисты, в состав лекарственных препаратов и моющих средств нередко входят вещества, которые, попав в почву или воду, могут привести к гормональным изменениям у животных. Так, самцы некоторых видов рыб приобретают половые признаки самок, а накопление таких веществ в организме китов или других морских млекопитающих создает им трудности при размножении. Ученые из университета в Лондоне считают, что человечество часто замечает опасность воздействия тех или иных веществ только тогда, когда происходит экологическая катастрофа.

"Мы ничего не знаем о токсичности большого количества веществ, которые входят в состав продуктов ежедневного использования, а даже если и знаем, то очень мало, - заявил профессор экологической токсикологии Университета Брунеля Джон Самптер. - В этой области большие пробелы, которые с каждым днем становятся только больше, так как на рынок поступают новые химические вещества без измерения их уровня токсичности".

Ученые полагают, что необходима разработка новых способов определения негативного влияния химических веществ на экосистему, которые будут основаны на изучении молекулярной структуры. Кроме того, специалисты предлагают сосредоточить усилия общества на очистке мусорных свалок от предметов, которые содержат запрещенные в Европе полихлорированные бифенилы - вещества, входившие, например, в состав старых конденсаторов и трансформаторов. Не меньшую опасность, по мнению авторов исследования, представляют инсектициды.