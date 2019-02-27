В Калининградской области вручили первый денежный сертификат взамен участка земли

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Первый денежный сертификат взамен земельного участка вручен в среду многодетной семье в Калининградской области. Документ о единовременной денежной выплате в размере 300 тыс. рублей семье Мигуновых передал губернатор Антон Алиханов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

С 2019 года по инициативе Алиханова в Калининградской области введена альтернативная мера социальной поддержки многодетных граждан в виде единовременной денежной выплаты на 300 тыс. рублей взамен предоставления им земельных участков в собственность бесплатно. Выплату можно использовать на уплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение жилья или строительство дома, а также на погашение основной суммы долга по ипотеке или оплату жилья, приобретенного по договору купли-продажи.

По информации пресс-службы, семья Мигуновых, проживающая в городе Светлый и воспитывающая троих детей, в 2013 году приобрела по ипотечному кредиту, предоставляемому по программе Минстроя РФ "Жилище", трехкомнатную квартиру. Когда стало известно, что вместо полагающегося земельного участка можно по желанию получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей, супруги решили ею воспользоваться и потратить деньги на погашение ипотечного кредита, который они оплачивают уже в течение пяти лет.

Вручая сертификат, губернатор сообщил, что на сегодня имеется 240 обращений от многодетных семей на получение разовой субсидии взамен земельного участка, принято 189 положительных решений по ним, денежные субсидии в общей сложности составят около 60 млн рублей.

Власти рассчитывают, что новая мера поддержки многодетных семей позволит сократить очереди на получение земельных участков, учитывая ограниченные возможности в этом в муниципалитетах, и, прежде всего в Калининграде, где наибольшее число таких семей. По данным правительства области, с 2011 по 2018 год в регионе было предоставлено в собственность 4 775 земельных участков, в том числе в 2018 году - 486 участков. Как уточнили ТАСС в министерстве социальной политики области, на 1 января 2019 года на учете на получение земельных участков продолжают состоять 6 682 многодетные семьи.