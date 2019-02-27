{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Около 30 школьников приняли участие в хакатоне V-Hack на приз главы Северной Осетии

Три школьных проекта внесут в паспорт региональной программы по развитию цифровой экономики региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 30 школьников Северной Осетии приняли участие во втором республиканском школьном хакатоне V-Hack на приз главы республики. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

"На базе владикавказского ордена Дружбы народов политехнического техникума стартовал второй республиканский школьный хакатон V-Hack на приз главы РСО-Алания. Его участниками стали около 30 молодых и талантливых программистов 8-11 классов. Юные разработчики пробовали силы в создании приложений и веб-сайтов, которые нацелены на улучшение жизни граждан республики", - говорится в сообщении.

Школьники, разработавшие лучшие приложения, получат денежные вознаграждения, а три проекта будут внесены в паспорт региональной программы по развитию цифровой экономики региона.

Инициатором проведения мероприятия является глава республики Вячеслав Битаров, организатором хакатона выступает управление республики по информационным технологиям и связи в партнерстве с компанией "Ростелеком" при поддержке владикавказского политехнического техникума и проекта "Яндекс.Лицей".

Теги
Битаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
Глава Мосгорсуда поблагодарила приставов за работу по выдворению нелегальных мигрантов
Как сообщил главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских, в 2018 году обеспечено выдворение 5,616 тыс. иностранцев по решениям судов
Читать полностью