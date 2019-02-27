Сенатор от Крыма пригласил представителей Египта посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков пригласил представителей Арабской Республики Египет посетить Крым в рамках народной дипломатии, в том числе принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщает пресс-служба сенатора в среду.

"Сенатор пригласил представителей Египта в рамках народной дипломатии приехать в Крым и увидеть жизнедеятельность республики своими глазами. По его мнению, удачным поводом для этой поездки может быть участие деловых кругов Египта с 17 по 20 апреля 2019 года в пятом Ялтинском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение было сделано в ходе встречи председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в РФ Ихабом Насром.

Ранее сообщалось, что на ЯМЭФ приглашены более 3 тыс. участников из 100 стран. Почетными гостями форума организаторы намерены объявить французскую и сирийскую делегации. Ранее вице-председатель "Национального объединения" Луи Алио сообщил, что планирует принять участие в работе форума в составе делегации Франции, а лидер этой партии Марин Ле Пен заявила о планах прибыть на пленарное заседание форума в Ялте 19 апреля.